Trump | Leader Ue fantasticiverso pace

Durante una conferenza telefonica, Donald Trump ha espresso apprezzamento per i leader dell’Unione Europea, definendoli “fantastici” e sottolineando il suo impegno verso la pace. L’ex presidente ha anche ringraziato i negoziatori Steve Witkoff e Jared Kushner, commentando positivamente l’incontro con Zelensky in Florida. Queste dichiarazioni riflettono l’attenzione di Trump alle relazioni internazionali e al ruolo dei leader europei nei processi di pace.

0.18 "Sono fantastici".Così Trump ha esaltato i leader europei in conference call dopo l'incontro con Zelensky in Florida ringraziando i negoziatori Steve Witkoff e Jared Kushner. Un accordo sulla pace ucraina è "molto vicino", ha assicurato il presidente.In merito all'ipotesi di un accordo su una zona libero scambio nel Donbass, Trump ha risposto: "La parola 'concordato' è troppo forte. Direi 'non concordato', ma ci stiamo avvicinando a un accordo su questo.Ma ci stiamo muovendo nella giusta direzione", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

