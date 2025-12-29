Trump-Zelensky | lo scontro sul destino del Donbass

Il vertice tra Trump e Zelensky ha portato a alcuni progressi su questioni politiche, ma il nodo centrale, il futuro del Donbass, rimane irrisolto. La discussione ha evidenziato come questa regione continui a rappresentare una delle sfide principali per la stabilità della regione e il percorso verso una soluzione duratura.

Il vertice tra Trump e Zelensky è andato secondo le previsioni: qualche significativo passo avanti su questioni che in precedenza apparivano dirimenti, nulla sul nodo cruciale, il destino del Donbass, sul quale tutto sta o cade. Trump al solito, ha palesato ottimismo, anche se ha evitato l’enfasi dei precedenti round negoziali (ha fatto tesoro del passato). E la telefonata di due ore con Putin, che ha preceduto l’incontro con Zelensky, indica la sua determinazione a chiudere la guerra. Trump ha parlato di una conversazione produttiva con lo zar, aggiungendo che questi vuole davvero un accordo e che addirittura vorrebbe un “successo” dell’Ucraina. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Trump-Zelensky: lo scontro sul destino del Donbass Leggi anche: Ucraina, Trump a Zelensky: “Se Putin lo vuole, ti distruggerà. Non abbiamo discusso della cessione del Donbass alla Russia” – La diretta Leggi anche: Ucraina, Trump in pressing per accordo. Zelensky: “Sul Donbass servirà un referendum” – La diretta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cosa dice il piano di pace in 20 punti che Trump e Zelensky hanno discusso, con i nodi irrisolti del Donbas e di Zaporizhzhia - Lago, hanno annunciato di aver concordato il 90% del documento. wired.it

Trump verso l’intesa tra Zelensky e Putin: i nodi su Donbass, NATO e nucleare - Territori, sicurezza e centrale di Zaporizhzhia restano i nodi aperti. panorama.it

Ucraina, dopo incontro Trump-Zelensky accordo di pace “vicino”. Su quali punti c’è intesa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, dopo incontro Trump- tg24.sky.it

"Putin si è detto disposto ad aiutare l'Ucraina a raggiungere il successo nella ricostruzione, anche attraverso la fornitura di energia a basso costo e altre risorse". Così Donald Trump nel punto stampa dopo l'incontro con il presidente ucraino Zelensky, che ha a x.com

Ucraina, dopo l’incontro Trump-Zelensky dichiarazioni di ottimismo ma nessuna svolta Dichiarazioni di ottimismo, soprattutto da parte di Trump, ma nessuna svolta concreta. L’incontro di Mar-a-Lago tra il presidente degli Stati Uniti e quello ucraino Zelensky pr - facebook.com facebook

