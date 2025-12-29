Trump-Zelensky incontro fantastico Per Kiev risolto il 90% dei nodi Restano le distanze sulla questione del Donbass
L'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky è stato descritto come positivo da entrambe le parti, con Kiev che ha dichiarato di aver risolto circa il 90% delle questioni aperte. Tuttavia, persistono divergenze sulla situazione nel Donbass, mantenendo alcune distanze tra Stati Uniti e Ucraina. L'articolo analizza i principali temi emersi e le implicazioni di questa interlocuzione.
