Trump-Zelensky incontro fantastico Per Kiev risolto il 90% dei nodi Resta irrisolta la questione del Donbass

L'incontro tra Trump e Zelensky è stato descritto come molto positivo, con Kiev che sostiene di aver risolto il 90% dei problemi aperti. Tuttavia, la questione del Donbass rimane irrisolta, rappresentando ancora un punto di tensione. L'articolo analizza le recenti dinamiche tra Stati Uniti e Ucraina, evidenziando le prospettive future e le sfide ancora da affrontare.

Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'un accordo potrebbe arrivare in un paio di settimane' - Il presidente Usa: 'Incontro fantastico, garanzie di sicurezza con l'Europa'. ansa.it

Trump vede Zelensky: "Intesa vicina". Nodi Donbass e Zaporizhzhia LIVE - Il presidente Usa prova a lanciare il rush finale per la pace in Ucraina. tg24.sky.it

Trump and Zelensky bring Putin to the negotiation table #zelensky #putin

Trump & Putin: l’ultima offerta a Zelensky per salvare l’Ucraina Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com facebook

Trump: “Vicini alla pace” E Zelensky: “intesa al 90%” @martaserafini, @Corriere x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.