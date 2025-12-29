Trump verso l’intesa tra Zelensky e Putin | i nodi su Donbass NATO e nucleare

L'ipotesi di un accordo tra Zelensky e Putin rappresenta un possibile passo verso la stabilità in Ucraina, dopo più di tre anni di conflitto. Le questioni principali rimangono il futuro del Donbass, il ruolo della NATO e le questioni nucleari. Un'intesa potrebbe aprire nuove opportunità di dialogo, ma resta ancora molto da definire e negoziare per raggiungere una soluzione duratura.

Dopo oltre tre anni di conflitto e svariati tentativi di risoluzioni diplomatiche, forse è la volta buona. Donald Trump continua a mediare tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, cercando di sbloccare un’intesa che potrebbe avviare la guerra tra Russia e Ucraina verso la conclusione. Lo stesso presidente Usa ha dichiarato che l’accordo «è vicino. Se le cose vanno bene, fra poche settimane ci potrebbe essere». Restano però alcuni interrogativi da risolvere e non sono di poco conto. Il piano in 20 punti «pronto al 90%», presentato da Zelensky durante il summit a Mar-a-Lago, la tenuta di Trump in Florida, domenica 28 dicembre 2025, incontra tre ostacoli principali: il nodo Donbass, le garanzie di sicurezza e la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Panorama.it

