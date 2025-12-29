Durante il vertice di Mar-a-Lago tra Trump e Zelensky, sono stati evidenziati progressi nelle trattative, con entrambi i leader che indicano un avanzamento verso un accordo. Tuttavia, permangono alcuni ostacoli ancora da superare, in particolare sul tema del Donbass e della sicurezza. Mentre Trump sottolinea di essere vicino a una svolta, Zelensky parla di un’intesa al 90%, ma senza ancora un accordo definitivo.

Passi avanti nel vertice di Mar-a-Lago, in Florida, tra Trump e Zelensky ma manca ancora l’accordo: «Restano uno o due problemi da risolvere». Il presidente americano sente Putin e assicura: «Fa sul serio». Poi la telefonata con gli europei. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump spinge, ma la svolta non c'è: «Vicini alla pace». E Zelensky: «Intesa al 90%» | Donbass e sicurezza i nodi da sciogliere

Leggi anche: Trump spinge, ma la svolta non c'è: «Vicini alla pace». E Zelensky: «Intesa al 90%» | Donbass e sicurezza i nodi da sciogliere

Leggi anche: Vertice a Mar-a-Lago, Trump: “Molto vicini a una soluzione, ma resta il nodo Donbass”. Zelensky: “Intesa sul 90% dell’accordo”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trump spinge ma la svolta non c' è | Vicini alla pace E Zelensky | Intesa al 90% | Donbass e sicurezza i nodi da sciogliere; Intesa al 90% per la pace in Ucraina accordo Meloni-Salvini mamma e figlia morte dopo la cena di famiglia e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata.

Trump spinge, ma la svolta non c'è: «Vicini alla pace». E Zelensky: «Intesa al 90%» | Donbass e sicurezza i nodi da sciogliere - Lago, in Florida, tra Trump e Zelensky ma manca ancora l’accordo: «Restano uno o due problemi da risolvere». msn.com

«Putin spinge per l'escalation, è convinto che Trump non agirà per Kiev». Tajani: «Pace? Nessuna svolta fino al 2026» - Secondo Bloomberg, che cita fonti del Cremlino, Putin sarebbe convinto che l’escalation militare sia il modo più efficace per costringere Kiev a colloqui alle condizioni russe, confidando nei ... leggo.it

Trump cambia rotta sul caso Epstein: “Votate per la pubblicazione” - In una svolta inattesa, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto ai repubblicani della Camera di votare a favore della pubblicazione integrale dei fascicoli sul finanziere Jeffrey ... ilgiornale.it

Trump spinge, ma la svolta non c'è: «Vicini alla pace». E Zelensky: «Intesa al 90%» | Donbass e sicurezza i nodi da sciogliere x.com

Il Wing of Zion con a bordo il primo ministro israeliano Netanyahu sta volando a Miami per un incontro con il presidente degli Stati Uniti Trump che spinge per il passaggio alla fase due del cessate il fuoco a Gaza. Lunedì 29 dicembre Netanyahu, nei cui confro - facebook.com facebook