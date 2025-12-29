Trump sbandiera ottimismo | Vicini alla pace in Ucraina ma l' accordo non c' è I nodi ancora da sciogliere
Recentemente, l’ex presidente Donald Trump ha espresso un atteggiamento ottimista riguardo alla situazione in Ucraina, affermando di essere vicini alla pace. Tuttavia, nonostante le dichiarazioni positive, restano ancora numerosi ostacoli da superare e nessun accordo definitivo è stato raggiunto. Questa apertura di Trump si inserisce in un contesto di incontri e telefonate con leader internazionali, evidenziando la complessità delle trattative in corso.
Era da settimane che il presidente americano Trump non ostentava tanto ottimismo e tanta giovialità. Il tycoon, dopo una telefonata fiume col presidente russo Putin e il vertice in Florida con Zelensky (completo di chiamata con i leader Ue), arriva davanti alla stampa sorridente e annuncia che. 🔗 Leggi su Today.it
