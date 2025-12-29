Trump sbandiera ottimismo | Vicini alla pace in Ucraina ma l' accordo non c' è I nodi ancora da sciogliere

Recentemente, l’ex presidente Donald Trump ha espresso un atteggiamento ottimista riguardo alla situazione in Ucraina, affermando di essere vicini alla pace. Tuttavia, nonostante le dichiarazioni positive, restano ancora numerosi ostacoli da superare e nessun accordo definitivo è stato raggiunto. Questa apertura di Trump si inserisce in un contesto di incontri e telefonate con leader internazionali, evidenziando la complessità delle trattative in corso.

