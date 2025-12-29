Trump | Sbalordito da attacco ucraino

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.36 Il presidente Usa Trump è rimasto "sbalordito e indignato" dalla notizia dell'attacco alla residenza di Putin, ha riferito l'assistente del presidente russo Putin, Ushakov. In una telefonata con il Cremlino, Trump ha informato Putin di alcuni risultati raggiunti nel vertice con il presidente ucraino Zelensky. Putin ha detto che la Russia intende lavorare a stretto contatto con gli Usa per cercare la pace, ma che cambierà la propria posizione negoziale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Trump, nuovo schiaffo ai leader Ue: confusi. L'attacco a Zelensky: «È come Barnum, un piazzista». Il leader ucraino è da Meloni 

Leggi anche: Donald Trump e l’Impeachment ucraino: da imbarazzo politico ad arma strategica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

trump sbalordito attacco ucrainoGuerra Russia-Ucraina, Trump: "Putin e Zelensky vogliono un accordo, ora bisogna concludere" - «Forti garanzie per la sicurezza dell’Ucraina, l’Europa sarà coinvolta» ... lastampa.it

trump sbalordito attacco ucrainoTrump sbandiera ottimismo: "Vicini alla pace" in Ucraina, ma l'accordo non c'è. I nodi ancora da sciogliere - Cosa è successo al vertice tra il presidente americano e quello ucraino e cosa accadrà nei prossimi giorni. today.it

trump sbalordito attacco ucrainoUcraina, poco prima dell'incontro Trump-Zelensky la Russia rivendica la presa di Huliaipole - Trump ha detto di «capire il punto di vista» del presidente russo Vladimir Putin sulla tregua chiesta dal leader ucraino Volodymyr Zelensky. lastampa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.