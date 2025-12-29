Trump | Sbalordito da attacco ucraino

Trump sbandiera ottimismo: "Vicini alla pace" in Ucraina, ma l'accordo non c'è. I nodi ancora da sciogliere - Cosa è successo al vertice tra il presidente americano e quello ucraino e cosa accadrà nei prossimi giorni. today.it

Ucraina, poco prima dell'incontro Trump-Zelensky la Russia rivendica la presa di Huliaipole - Trump ha detto di «capire il punto di vista» del presidente russo Vladimir Putin sulla tregua chiesta dal leader ucraino Volodymyr Zelensky. lastampa.it

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha descritto l'Arco di Trionfo che vuole far costruire a Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, nel 2026. "Sarà come quello di Parigi, ma onestamente lo supererà in ogni aspetto. L'unica cosa che - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.