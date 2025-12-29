trump rilancia la corazzata regina delle battaglie navali

Donald Trump ha annunciato il rilancio delle corazzate, storicamente considerate le principali navi da guerra tra il 1860 e il 1945. Questa decisione segna un ritorno a un modello di confronto navale tradizionale, superato nel tempo da portaerei e sistemi missilistici. La proposta mira a riconsiderare il ruolo delle corazzate nelle strategie militari moderne, valutando potenzialità e rischi di questa ricostituzione.

Il presidente americano Donald Trump fa risorgere una categoria di navi da guerra, le corazzate, o “battleships”, che avevano dominato i mari tra 1860 e 1945, estinguendosi poi, come dinosauri, perché superate dallo sviluppo delle portaerei e dei missili e reputate vulnerabili e costose. Ma è proprio su un concetto rinnovato di nave da battaglia che Trump e la US Navy vogliono puntare, senza nulla togliere a portaerei e sottomarini, per dare un nuovo volto alla flotta americana nell’ambito della “Golden Fleet” con cui gli Stati Uniti sperano di arginare lo svantaggio numerico con la flotta della Cina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

