Trump rilancia la corazzata regina delle battaglie navali
Donald Trump ha annunciato il rilancio delle corazzate, storicamente considerate le principali navi da guerra tra il 1860 e il 1945. Questa decisione segna un ritorno a un modello di confronto navale tradizionale, superato nel tempo da portaerei e sistemi missilistici. La proposta mira a riconsiderare il ruolo delle corazzate nelle strategie militari moderne, valutando potenzialità e rischi di questa ricostituzione.
Il presidente americano Donald Trump fa risorgere una categoria di navi da guerra, le corazzate, o “battleships”, che avevano dominato i mari tra 1860 e 1945, estinguendosi poi, come dinosauri, perché superate dallo sviluppo delle portaerei e dei missili e reputate vulnerabili e costose. Ma è proprio su un concetto rinnovato di nave da battaglia che Trump e la US Navy vogliono puntare, senza nulla togliere a portaerei e sottomarini, per dare un nuovo volto alla flotta americana nell’ambito della “Golden Fleet” con cui gli Stati Uniti sperano di arginare lo svantaggio numerico con la flotta della Cina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: La “grande menzogna” dietro gli attacchi navali di Trump
Leggi anche: Il tumore, l'aborto, la liberalizzazione delle droghe: le battaglie di Emma Bonino
Trump rilancia la corazzata regina delle battaglie navali | .it.
Trump approva la costruzione di due nuove navi da guerra corazzate: "Le più grandi, veloci e potenti al mondo" - Lago, con il presidente affiancato dal segretario alla Difesa Pete Hegseth e dal segretario di Stato Marco Rubio. huffingtonpost.it
Stati Uniti, ecco la "Trump-Class", le nuove navi da guerra annunciate da Donald Trump - L'obiettivo è quello di rafforzare la US Navy e sostituire le unità obsolete ... rtl.it
Chissà che succederà domani a Mar-a-Lago nell’incontro fra Trump e Zelensky con gli europei collegati. Il presidente ucraino rilancia il referendum, Trump è prudente se non scettico, Mosca pure ma dice che non siamo mai stati così vicini alla pace. Difficile, x.com
Groenlandia, Trump rilancia l’offensiva Usa: “dobbiamo averla per la sicurezza nazionale”. Donald Trump riaccende lo scontro geopolitico sull’Artico: la Groenlandia al centro delle mire statunitensi per la sicurezza nazionale. Copenaghen e Nuuk respingon - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.