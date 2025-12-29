Trump | Ricostruzione? Putin vuole che l’Ucraina abbia successo E Zelensky reagisce così alle parole del presidente Usa

Dopo l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, Trump ha affermato che la Russia desidera il successo dell’Ucraina e che riceverà supporto per la ricostruzione. Zelensky ha risposto a queste dichiarazioni, sottolineando l’impegno internazionale nel processo di ricostruzione del paese. Le parole del presidente statunitense si inseriscono nel contesto delle recenti dinamiche diplomatiche legate alla situazione in Ucraina.

“Ci daranno una mano. La Russia vuole vedere l’ Ucraina avere successo “. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo l’incontro a Mar-a-Lago con Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda se Mosca avrà qualche responsabilià nella ricostruzione dell’Ucraina. Nel colloquio telefonico, ha aggiunto il leader Usa, Putin si è mostrato “molto generoso” sulla questione. Come si vede nel video, diventato virale sui social, il presidente ucraino non è riuscito a trattenere una smorfia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Ricostruzione? Putin vuole che l’Ucraina abbia successo”. E Zelensky reagisce così alle parole del presidente Usa Leggi anche: Guerra in Ucraina, oggi l’incontro Trump-Zelensky: il presidente Usa ha chiamato Putin Leggi anche: Ucraina e il piano Usa, Financial Times: “Trump vuole che Zelensky firmi prima del Ringraziamento” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; Guerra Ucraina-Russia, le news del 28 dicembre. Trump: “Progressi ma restano temi spinosi”. Zelensky: “Intesa al 90%”; Le notizie di sabato 27 dicembre sul conflitto in Ucraina; L'Europa ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina. La premier Meloni: Mantenere l'unità - Il presidente Zelensky ringrazia gli amici dell'Ucraina e promette che la discussione proseguirà domani. Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'un accordo potrebbe arrivare in un paio di settimane' - Donald Trump appare ottimista accanto a Volodymyr Zelensky al termine del loro incontro, preceduto da una lunga e " ... ansa.it

