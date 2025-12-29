Trump riceve Netanyahu | Disarmare Hamas L’Iran? Lo faremo a pezzi se riprendo con il nucleare

Il presidente americano Donald Trump ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, Florida. L’incontro ha affrontato temi di sicurezza regionale, con particolare attenzione alla disarmament of Hamas e alle possibili azioni contro l’Iran nel caso di ripresa del nucleare. Questo incontro si inserisce in una serie di consultazioni con leader internazionali, evidenziando le priorità degli Stati Uniti nella stabilità del Medio Oriente.

Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, in Florida, dopo i recenti contatti con Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Al centro dei colloqui, il cessate il fuoco a Gaza e il programma missilistico balistico dell’Iran. Prima dell’incontro bilaterale con Trump, Netanyahu aveva incontrato anche il Segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth. Trump ha definito Netanyahu un “ottimo premier” e un “eroe di guerra”, auspicando che gli venga concessa la grazia nel processo penale in corso. Il presidente ha inoltre sottolineato l’importanza del leader israeliano per la sopravvivenza stessa di Israele, affermando che il Paese “non esisterebbe” senza di lui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

