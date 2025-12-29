Trump riceve Netanyahu a Mar-a-Lago | Siamo d’accordo su quasi tutto Se Hamas non disarma a breve la pagherà

Il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato a Mar-a-Lago il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, confermando un forte rapporto tra i due paesi. Durante l’incontro, i leader hanno condiviso una posizione comune su varie questioni, sottolineando l'importanza della sicurezza e della stabilità nella regione. Trump ha anche evidenziato la necessità che Hamas disarmata in tempi brevi, altrimenti dovrà affrontare conseguenze.

Solo 24 ore dopo l'incontro con Volodymyr Zelensky, il presidente statunitense Donald Trump ha accolto sempre a Mar-a-Lago, in Florida, il primo ministro israeliano Benjamin Natanyahu. Il vertice si è concentrato su diversi dossier chiave, con particolare attenzione alla situazione a Gaza, al futuro di Hamas e ai piani per la ricostruzione della Striscia. Al termine del colloquio, il presidente statunitense ha lanciato un duro avvertimento ai miliziani, chiedendo il rapido disarmo del movimento. «Daremo un breve tempo ad Hamas per disarmare, altrimenti pagherà un prezzo », ha dichiarato Trump, sottolineando che Israele «ha rispettato il piano di pace per Gaza».

