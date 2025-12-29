Trump riceve Netanyahu a Mar-a-Lago | Senza di lui Israele non esisterebbe Sul tavolo il disarmo di Hamas e la seconda fase a Gaza

Donald Trump ha incontrato a Mar-a-Lago il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sottolineando il ruolo chiave di Israele secondo l’ex presidente statunitense. L’incontro, avvenuto a 24 ore da quello con Zelensky, si è concentrato su questioni di sicurezza, tra cui il disarmo di Hamas e le prossime operazioni a Gaza. Un momento di confronto tra alleati in un contesto di crescente tensione nella regione.

Solo 24 ore dopo l’incontro con Volodymyr Zelensky, il presidente statunitense Donald Trump ha accolto sempre a Mar-a-Lago, in Florida, il primo ministro israeliano Benjamin Natanyahu. Al centro dei colloqui diversi dossier chiave sulla situazione a Gaza, a partire dal futuro di Hamas e dalla ricostruzione della Striscia. «Oggi parleremo del disarmo di Hamas», ha dichiarato Trump, sottolineando che con il primo ministro israeliano – definito dallo stesso «eroe» e senza il quale «Israele non esisterebbe» – ci sono «cinque grandi argomenti» sul tavolo. Il presidente statunitense ha inoltre assicurato che la ricostruzione di Gaza «comincerà molto presto», spiegando che si tratta di un obiettivo condiviso con Netanyahu. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Gaza, Trump incontra Netanyahu a Mar-a-Lago: “Parleremo del disarmo di Hamas” – La diretta Leggi anche: Gaza, c’è l’intesa Israele-Hamas. Firmata la bozza dell’accordo, Trump: “Disarmo Hamas nella seconda fase” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nell’epoca di Trump Mar-a-Lago diventa la nuova Camp David; Zelensky e Netanyahu da Trump a Mar-a-Lago; Netanyahu vola a Mar-a-Lago per cercare il sostegno di Trump sul dossier Gaza; Da Zelensky a Netanyahu, Mar-a-Lago è la casa di Trump «per la pace». Trump riceve Netanyahu in Florida: "Un eroe di guerra, otterrà la grazia" - Il premier israeliano: 'Mai avuto un amico come lui alla Casa Bianca'. ansa.it

Medio Oriente Trump riceve Netanyahu in Florida: «Parleremo del disarmo di Hamas» - Lo ha detto Donald Trump ricevendo Benjamin Netanyahu a Mar- bluewin.ch

Trump riceve Netanyahu: "Disarmare Hamas. L'Iran? Lo faremo a pezzi se riprendo con il nucleare" - Dopo il faccia a faccia con Volodymyr Zelensky e la telefonata con Vladimir Putin, il presidente americano Donald Trump riceve il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Mar- msn.com

Trump riceve Netanyahu in Florida: "Parleremo del disarmo di Hamas". L'ala militare: 'Non rinunceremo alle armi. Prima l'occupazione israeliana deve terminare' #ANSA x.com

Trump riceve Zelensky: “Vicini alla pace. Siamo al 95%”. Il presidente ucraino: “È una questione difficile” https://www.blitzquotidiano.it/politica/trump-riceve-zelensky-vicini-alla-pace-siamo-al-95-il-presidente-ucraino-e-una-questione-difficile-3763249/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.