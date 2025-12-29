Trump | Putin vuole che l' Ucraina abbia successo e Zelensky sorride – Il video

In un contesto di dichiarazioni internazionali, Donald Trump afferma che la Russia, sotto la guida di Putin, desidera che l’Ucraina abbia successo. La notizia, accompagnata da un sorriso di Zelensky, evidenzia possibili sviluppi nelle relazioni tra le parti. Questo video, ripreso a Palm Beach, il 28 dicembre 2025, offre uno sguardo sulle posizioni e le dinamiche in atto tra Russia, Ucraina e altri attori coinvolti.

(Agenzia Vista) Palm Beach, 28 dicembre 2025 "Ci aiuteranno. La Russia aiuterà. La Russia vuole vedere l’Ucraina avere successo. Può sembrare un po’ strano, ma stavo spiegando al presidente che il presidente Putin è stato molto generoso nei suoi sentimenti verso il successo dell’Ucraina, arrivando persino a fornire energia, elettricità e altre cose a prezzi molto bassi. Quindi da quella telefonata di oggi sono venute fuori molte cose positive. Ma erano in preparazione da due settimane, con Steve, con Jared, con Marco e con tutti gli altri" così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l'incontro con Zelensky a Mar-A-Lago, in Florida. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump: “Ricostruzione? Putin vuole che l’Ucraina abbia successo”. E Zelensky reagisce così alle parole del presidente Usa Leggi anche: Il nuovo piano di pace per l’Ucraina: «Zelensky vuole portare Putin a dire no per chiedere armi a Trump» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. «Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici»: l'allarme dell'intelligence Usa (che contraddice Trump); Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; Guerra Ucraina-Russia, le news del 28 dicembre. Trump: “Progressi ma restano temi spinosi”. Zelensky: “Intesa al 90%”. Trump: «Putin vuole che l'Ucraina abbia successo, è stato molto generoso». E Zelensky «sorride» VIDEO - Può sembrare un po’ strano, ma stavo spiegando al presidente che il presidente Putin è stato molto generoso nei suoi ... msn.com

Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo" e Zelensky sorride - Può sembrare un po’ strano, ma stavo spiegando al presidente che il pre ... msn.com

Trump: “Ricostruzione? Putin vuole che l’Ucraina abbia successo”. E Zelensky reagisce così alle parole del presidente Usa - Trump afferma che la Russia contribuirà alla ricostruzione dell'Ucraina. ilfattoquotidiano.it

I Russi hanno annientato Napoleone e Hitler , Ma secondo voi Zelensky ha speranze???

"Putin si è detto disposto ad aiutare l'Ucraina a raggiungere il successo nella ricostruzione, anche attraverso la fornitura di energia a basso costo e altre risorse". Così Donald Trump nel punto stampa dopo l'incontro con il presidente ucraino Zelensky, che ha a x.com

La reazione “esplicita” del presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa seguita al vertice di Mar-a-Lago con il presidente Usa, quando Donald Trump ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin si è dichiarato “disposto ad aiut - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.