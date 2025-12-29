Trump | Putin generoso con Ucraina E Zelensky si fa una risata
Recentemente, Donald Trump ha commentato la posizione di Vladimir Putin riguardo all'Ucraina, definendolo generoso. La reazione di Volodymyr Zelensky a queste dichiarazioni è stata di sorpresa, creando un momento di leggerezza. Questa dinamica evidenzia come le percezioni e le interpretazioni delle azioni internazionali possano variare, influenzando il clima politico e le relazioni tra i leader coinvolti.
(Adnkronos) – Donald Trump esagera con la descrizione di Vladimir Putin e a Volodymyr Zelensky scappa una risata. Nella conferenza stampa dopo l'incontro tra il presidente americano e il presidente ucraino, a Mar-a-Lago, c'è spazio per un siparietto innescato da una risposta del padrone di casa. Prima del meeting, Trump ha avuto una conversazione telefonica con .
Leggi anche: Trump e Putin vogliono la fine dell’Ucraina, Zelensky e gli europei non si arrendono
