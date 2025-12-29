Trump | Putin generoso con Ucraina E Zelensky si fa una risata

Recentemente, Donald Trump ha commentato la posizione di Vladimir Putin riguardo all'Ucraina, definendolo generoso. La reazione di Volodymyr Zelensky a queste dichiarazioni è stata di sorpresa, creando un momento di leggerezza. Questa dinamica evidenzia come le percezioni e le interpretazioni delle azioni internazionali possano variare, influenzando il clima politico e le relazioni tra i leader coinvolti.

Trump: «Zelensky e Putin vogliono un accordo. Forti garanzie di sicurezza a Kiev, Ue coinvolta» - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. ilgazzettino.it

Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'un accordo potrebbe arrivare in un paio di settimane' - Il presidente Usa: 'Incontro fantastico, garanzie di sicurezza con l'Europa'. ansa.it

Zona Bianca. . Telefonata Trump-Putin: Putin ha accettato la proposta Usa di proseguire i lavori per la pace attraverso due gruppi di lavoro, uno sulla sicurezza e uno sull’economia Gli aggiornamenti in diretta da Mar-a-Lago, Florida, per l’incontro Trump-Zelen - facebook.com facebook

#Trump vede #Zelensky a #MaraLago: " #Putin fa sul serio sulla pace". Da Mosca: "Telefonata organizzata dagli Usa". Il tam tam sul "doppio tavolo" x.com

