Trump | Potrei andare a Kiev parlare al Parlamento ucraino se necessario

L’ex presidente Donald Trump ha dichiarato di essere disposto a recarsi a Kiev e a parlare al Parlamento ucraino se ritenuto utile a fermare le morti nel conflitto. Pur considerando non essenziale una visita in Ucraina, Trump ha sottolineato che, qualora potesse contribuire alla pace, sarebbe disposto a intervenire. La sua posizione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni tra Stati Uniti e Ucraina.

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 "Non ritengo realmente necessaria la visita a Kiev, ma se aiutasse a fermare le morti lo farei. Ho offerto di andare a parlare al loro Parlamento. Se potesse aiutare, non so se aiuterebbe davvero, ma probabilmente sì", lo ha detto Trump incontrando Zelensky a Mar-a-Lago. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

