Trump | Potrei andare a Kiev parlare al Parlamento ucraino se necessario – Il video

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato di essere disposto a recarsi a Kiev e parlare davanti al Parlamento ucraino, se ritenuto utile a ridurre le vittime del conflitto. Pur non considerando essenziale una visita in Ucraina, ha sottolineato che, in caso di aiuto concreto, sarebbe disponibile a intervenire. La sua posizione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni e delle questioni diplomatiche legate alla crisi ucraina.

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 "Non ritengo realmente necessaria la visita a Kiev, ma se aiutasse a fermare le morti lo farei. Ho offerto di andare a parlare al loro Parlamento. Se potesse aiutare, non so se aiuterebbe davvero, ma probabilmente sì", lo ha detto Trump incontrando Zelensky a Mar-a-Lago. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

Ucraina, Trump: “Incontro straordinario con Zelensky, molto più vicini a pace” - A dirlo ai giornalisti al termine del vertice è stato il presidente Usa, secondo cui “siamo molto ... msn.com

Trump: 'Potrei mandare missili Tomahawk a Kiev se la guerra non si risolve' - "Potrei dover parlare con la Russia sui Tomahawk per l'Ucraina" e dire al presidente Vladimir Putin che, se la guerra non è risolta, potrei inviarli a Kiev: i Tomahawk sarebbero "un nuovo atto di ... ansa.it

