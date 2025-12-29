Trump ottimista su un accordo Ucraina-Russia | Siamo nelle fasi finali

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso ottimismo riguardo ai negoziati tra Ucraina e Russia, affermando che si trovano nelle fasi finali. Pur riconoscendo alcuni progressi, sono ancora aperti temi come il Donbass, la tregua e le garanzie di sicurezza. La situazione rimane delicata, ma si percepiscono segnali di avanzamento nei colloqui tra le parti coinvolte.

Il presidente Usa parla di progressi nei negoziati tra Kiev e Mosca, ma restano aperti i nodi su Donbass, tregua e garanzie di sicurezza. Un accordo di pace tra Ucraina e Russia “ è vicino”. A dirlo è Donald Trump, apparso fiducioso al termine dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, preceduto da una lunga telefonata definita “ molto costruttiva” con il presidente russo Vladimir Putin. “Qualcuno direbbe che siamo al 95%. Non so la percentuale esatta, ma abbiamo fatto grandi progressi ”, ha dichiarato il presidente americano, ammettendo tuttavia che restano “ uno o due temi spinosi ”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Trump ottimista su un accordo Ucraina-Russia: “Siamo nelle fasi finali” Leggi anche: Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Penso che siamo nelle fasi finali dei colloqui – Il video Leggi anche: Ucraina-Russia, Zaporizhzhia sotto attacco. Piano di pace, Trump ottimista Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Ucraina, Trump ottimista: «Grandi progressi». Resta il nodo Donbass; Il faccia a faccia, Trump sente Putin e riceve Zelensky Accordo sempre più vicino; Macron, vertice a Parigi a gennaio sulle garanzie per Kiev. Ucraina, Trump ottimista: «Grandi progressi». Resta il nodo Donbass - Trump vede la «fine della guerra», ma il Donbass «è un grosso problema». editorialedomani.it

Colloqui di pace tra Russia e Ucraina: Trump ottimista - Il presidente Trump ha condiviso notizie incoraggianti riguardo ai colloqui di pace tra Russia e Ucraina. notizie.it

Ucraina, Trump: «Molto vicini a una soluzione, il nodo del Donbass ancora irrisolto». Zelensky: «Intesa al 90%» - Il presidente Usa ha chiamato il presidente russo Vladimir Putin prima di incontrare a Mar- editorialedomani.it

Trump ottimista sull’Ucraina: «Zelensky e Putin vogliono la fine della guerra». Sullo sfondo il nodo del Donbass x.com

#Mosca ottimista dopo incontri a #Miami. Dmitriev elogia meeting con inviati Trump. https://www.ilmetropolitano.it/2025/12/21/mosca-ottimista-dopo-incontri-a-miami/ #ilmetropolitano - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.