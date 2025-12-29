Trump ottimista su un accordo Ucraina-Russia | Siamo nelle fasi finali

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso ottimismo riguardo ai negoziati tra Ucraina e Russia, affermando che si trovano nelle fasi finali. Pur riconoscendo alcuni progressi, sono ancora aperti temi come il Donbass, la tregua e le garanzie di sicurezza. La situazione rimane delicata, ma si percepiscono segnali di avanzamento nei colloqui tra le parti coinvolte.

Il presidente Usa parla di progressi nei negoziati tra Kiev e Mosca, ma restano aperti i nodi su Donbass, tregua e garanzie di sicurezza. Un accordo di pace tra Ucraina e Russia " è vicino". A dirlo è Donald Trump, apparso fiducioso al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, preceduto da una lunga telefonata definita " molto costruttiva" con il presidente russo Vladimir Putin. "Qualcuno direbbe che siamo al 95%. Non so la percentuale esatta, ma abbiamo fatto grandi progressi ", ha dichiarato il presidente americano, ammettendo tuttavia che restano " uno o due temi spinosi ".

