Trump-Netanyahu quinto incontro | divergenze sul piano di pace per Gaza e il disarmo di Hamas

Il quinto incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu si terrà a Mar-a-Lago, Florida. I temi principali saranno il piano di pace per Gaza e il disarmo di Hamas, temi su cui permanenti divergenze emergono tra i due leader. Questa riunione si inserisce nel contesto di un intenso confronto internazionale, con attenzione alle strategie di stabilizzazione e sicurezza nella regione.

Dopo il leader ucraino Volodymyr Zelensky, nelle prossime ore il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglierà a Mar-a-Lago, in Florida, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per quello che rappresenta già il quinto incontro tra i due leader nel corso di quest'anno. Un appuntamento che arriva in un momento particolarmente delicato, segnato da una crescente instabilità regionale: il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza appare sempre più fragile, mentre altre questioni di sicurezza – dal Libano all'Iran, passando per la Siria – mettono sotto pressione l'intera area mediorientale.

