Trump | Netanyahu è eroe che va graziato senza di lui Israele non esisterebbe
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riceve un'attenzione crescente per il suo ruolo di leadership e le sue decisioni. In alcune dichiarazioni, figure come Donald Trump si sono espressi a favore di una grazia per Netanyahu, definendolo un “eroe di guerra” e sottolineando il suo contributo alla sicurezza e alla stabilità di Israele. Questi commenti evidenziano l'importanza di Netanyahu nel contesto politico e strategico del Paese.
(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è ''un ottimo premier'', un vero e proprio ''eroe di guerra'' al quale dovrebbe essere concessa ''la grazia nel suo processo penale''. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, ricevendo il premier israeliano a Mar-a-Lago e affermando che Israele "non esisterebbe" senza Netanyahu. A una domanda sulla . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
