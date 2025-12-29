Trump | Netanyahu è eroe che va graziato senza di lui Israele non esisterebbe

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riceve un'attenzione crescente per il suo ruolo di leadership e le sue decisioni. In alcune dichiarazioni, figure come Donald Trump si sono espressi a favore di una grazia per Netanyahu, definendolo un “eroe di guerra” e sottolineando il suo contributo alla sicurezza e alla stabilità di Israele. Questi commenti evidenziano l'importanza di Netanyahu nel contesto politico e strategico del Paese.

Gaza, Trump incontra Netanyahu a Mar-a-Lago: “Parleremo del disarmo di Hamas” – La diretta - Donald Trump incontra oggi alle 13 (le 19 in Italia), nella sua residenza in Florida, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, mentre Washington cerca ... lapresse.it

Trump riceve Netanyahu: "Disarmare Hamas. L'Iran? Lo faremo a pezzi se riprendo con il nucleare" - Dopo il faccia a faccia con Volodymyr Zelensky e la telefonata con Vladimir Putin, il presidente americano Donald Trump riceve il primo ministro ... msn.com

Netanyahu in Florida, alle 19 italiane il vertice con Donald Trump | Ma a che punto è l'asse tra i due leader x.com

Netanyahu incontrerà Trump a Mar-a-Lago e cercherà di assicurarsi il suo sostegno, nonostante i disaccordi sulla “fase due” del piano per Gaza - facebook.com facebook

