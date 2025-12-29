Trump | Netanyahu è eroe che va graziato senza di lui Israele non esisterebbe

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riceve un'attenzione crescente per il suo ruolo di leadership e le sue decisioni. In alcune dichiarazioni, figure come Donald Trump si sono espressi a favore di una grazia per Netanyahu, definendolo un “eroe di guerra” e sottolineando il suo contributo alla sicurezza e alla stabilità di Israele. Questi commenti evidenziano l'importanza di Netanyahu nel contesto politico e strategico del Paese.

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è ''un ottimo premier'', un vero e proprio ''eroe di guerra'' al quale dovrebbe essere concessa ''la grazia nel suo processo penale''. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, ricevendo il premier israeliano a Mar-a-Lago e affermando che Israele "non esisterebbe" senza Netanyahu. A una domanda sulla . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Accordo Israele-Hamas, Netanyahu: “Non avremmo potuto raggiungerlo senza l’impegno di Trump”

Leggi anche: Gaza, Trump parla alla Knesset: “Israele ha vinto, ora la pace”. In Egitto oltre 20 leader per l’accordo: Netanyahu non va

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

trump netanyahu 232 eroeTrump: "Netanyahu &#232; eroe che va graziato, senza di lui Israele non esisterebbe" - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è ''un ottimo premier'', un vero e proprio ''eroe di guerra'' al quale dovrebbe essere concessa ''la grazia nel suo processo penale''. msn.com

trump netanyahu 232 eroeGaza, Trump incontra Netanyahu a Mar-a-Lago: “Parleremo del disarmo di Hamas” – La diretta - Donald Trump incontra oggi alle 13 (le 19 in Italia), nella sua residenza in Florida, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, mentre Washington cerca ... lapresse.it

trump netanyahu 232 eroeTrump riceve Netanyahu: "Disarmare Hamas. L'Iran? Lo faremo a pezzi se riprendo con il nucleare" - Dopo il faccia a faccia con Volodymyr Zelensky e la telefonata con Vladimir Putin, il presidente americano Donald Trump riceve il primo ministro ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.