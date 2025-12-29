Trump | La Russia vuole vedere l’Ucraina avere successo la reazione di Zelensky alla conferenza stampa

Durante la conferenza stampa tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, sono emerse dichiarazioni significative sul rapporto tra Russia e Ucraina. Trump ha affermato che la Russia desidera vedere l’Ucraina avere successo, suscitando reazioni e interpretazioni diverse. Questo incontro ha rappresentato un momento importante per comprendere le posizioni dei leader coinvolti e il contesto geopolitico attuale.

La conferenza stampa a margine dei colloqui tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ha offerto un momento destinato a far discutere. Le immagini, diventate rapidamente virali, mostrano il presidente ucraino reagire in modo visibilmente scettico a una delle dichiarazioni più controverse del tycoon statunitense. Un'espressione improvvisa, una smorfia eloquente, che ha sintetizzato in pochi secondi il clima di diffidenza che ancora accompagna ogni ipotesi di piano di pace in Ucraina. L'episodio si è consumato mentre Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha affermato che la Russia vorrebbe vedere l'Ucraina avere successo.

