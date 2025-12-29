Trump | Incontro fantastico con Zelensky siamo molto vicini a una soluzione in Ucraina – Il video

Il 28 dicembre 2025, Donald Trump ha dichiarato di aver avuto un incontro positivo con il presidente Zelensky, sottolineando la vicinanza a una soluzione per la crisi in Ucraina. Questa affermazione suggerisce un progresso nei negoziati e un passo importante verso la risoluzione del conflitto. Di seguito, il video che riassume le dichiarazioni e i punti salienti dell'incontro.

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 “Un incontro fantastico con Zelensky. Siamo molto vicini a una soluzione. Abbiamo fatto molti progressi verso la fine della guerra. È stato un onore ricevere Zelensky a Mar-a-Lago. Ho parlato con i leader di Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Finlandia, Polonia e Norvegia, oltre ai capi dell’Unione Europea. Abbiamo ritenuto opportuno parlare con loro e il nostro incontro è stato eccellente. Abbiamo trattato, secondo alcuni, il 95% della questione. Abbiamo compiuto molti progressi per porre fine a quella guerra”. Lo ha detto Donald Trump nel corso di una dichiarazione insieme al presidente ucraino al termine del loro incontro. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Ucraina, Trump dopo l'incontro con Zelensky: "Siamo molto vicini alla soluzione" Leggi anche: Ucraina, Trump: “Incontro straordinario con Zelensky, molto più vicini a pace” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trump: molti progressi, ancora uno o due nodi spinosi. Zelensky: discussi tutti gli aspetti del piano di pace, nuovo incontro a gennaio; Trump incontra Zelensky: lui e Putin pronti, molto vicini a soluzione; Terminato l'incontro a Mar-a-Lago, Trump: Ottimi progressi, resta irrisolta la questione Donbas - Aggiornamento del 29 Dicembre delle ore 00:34; Il faccia a faccia Zelensky-Trump iniziato dopo le 19 italiane. Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'un accordo potrebbe arrivare in un paio di settimane' - Il presidente Usa: 'Incontro fantastico, garanzie di sicurezza con l'Europa'. ansa.it

