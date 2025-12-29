Trump e Zelensky | più vicini alla pace Il nodo Donbass e la risposta di Putin

L'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago ha suscitato attenzione, segnando un passo in avanti nel processo di dialogo tra le parti interessate. Il presidente statunitense ha dichiarato che, grazie a questo confronto, si sono avvicinati obiettivi di pace, affrontando temi come il nodo del Donbass e le posizioni di Putin. Questa riunione rappresenta un momento significativo nel contesto della crisi ucraina e delle dinamiche internazionali.

Un incontro "straordinario" quello di Donald Trump con Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago. A dirlo ai giornalisti al termine del vertice è stato il presidente Usa, secondo cui "siamo molto più vicini" alla pace. Tuttavia restano molte incognite, a partire dalle sorti del Donbass e dalla risposta di Vladimir Putin. Trump ha reso noto di aver avuto un colloquio assieme a Zelensky con i leader di Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Finlandia, Polonia e Norvegia, oltre ai capi dell'Unione Europea. "Abbiamo ritenuto opportuno parlare con loro e il nostro incontro è stato eccellente - ha detto -. Abbiamo trattato, secondo alcuni, il 95% della questione, non so quale percentuale, ma abbiamo compiuto molti progressi per porre fine a quella guerra". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump e Zelensky: più vicini alla pace. Il nodo Donbass e la risposta di Putin Leggi anche: Vertice in Florida, Trump: «Siamo più vicini alla pace, il Donbass è un problema aperto». Zelensky: «Intesa nelle prossime settimane» Leggi anche: Ucraina, dopo Berlino Trump è ottimista: “Mai così vicini alla pace”. Ma resta il nodo Donbass con la Russia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La guerra in Ucraina non si ferma più | Putin lancia nuovi raid su Kiev ma Trump dice di vedere la pace a un passo. Trump e Zelensky: più vicini alla pace. Il nodo Donbass e la risposta di Putin - Un incontro "straordinario" quello di Donald Trump con Volodymyr Zelensky a Mar- iltempo.it

