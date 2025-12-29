L'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago rappresenta una svolta nei negoziati sulla guerra in Ucraina. Pur non essendo ancora raggiunto un accordo definitivo, le parti hanno avviato discussioni più concrete, concentrandosi sui dettagli e sulle possibili soluzioni. Questo passo indica un cambiamento di passo nel processo di negoziazione, con l'obiettivo di trovare una via condivisa per la fine del conflitto.

L’intesa non è ancora stata raggiunta, ma il negoziato ha cambiato passo. L’incontro di Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ha chiarito che il confronto non è più esplorativo: esiste una bozza strutturata di accordo e le parti discutono ormai i punti di frizione, non l’impianto generale. « La Russia vuole finirla, tutti vogliono finirla. E io voglio finirla perché non voglio continuare a vedere così tante persone morire. Stiamo perdendo un numero enorme di vite umane, il più alto dalla Seconda guerra mondiale», ha detto il tycoon. Trump: “Garanzie quasi completate”. Trump, parlando al termine dei colloqui, ha lasciato intendere che la distanza si è ridotta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump e Zelensky, la svolta a Mar-a-Lago. Il tycoon: “Voglio chiudere questa guerra. La Russia lo vuole, tutti lo vogliono”

