Trump e Zelensky altro passetto per la pace
Donald Tusk ha recentemente rivolto un messaggio di sostegno a Volodymyr Zelensky, auspicando un progresso verso la pace. Attraverso un post su X, il leader polacco ha espresso i suoi auguri al presidente ucraino, evidenziando l’importanza di iniziative diplomatiche in un momento delicato. Questo gesto si inserisce in un contesto di tentativi di dialogo tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di raggiungere una soluzione duratura.
Come a un amico che deve sostenere l’ultimo esame prima della tesi, il leader polacco Donald Tusk ieri ha augurato «Buona fortuna» a Volodymyr Zelensky con un post su X. E che il presidente ucraino, di fortuna, ne avesse un disperato bisogno, è sicuro. Poco prima di accoglierlo nella sua casa di Mar-a-Lago, infatti, Donald Trump era stato al telefono con Vladimir Putin per un’ora e rotti. No a un cessate il fuoco temporaneo, si son detti, sì a una «decisione coraggiosa» sul Donbass e alla creazione di due gruppi di lavoro per arrivare alla pace. Se non un tentativo di sabotaggio dei colloqui, la telefonata non era non un ottimo auspicio: anche lo scorso ottobre i due leader ebbero una conversazione ventiquattr’ore prima dell’arrivo di Zelensky alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Ultimatum Trump a Zelensky: "Dovrà farsi piacere il piano di pace, accetti entro giovedì" | Putin: "Se Ucraina non firma, conquisteremo altro territorio"
Leggi anche: Ultimatum Trump a Zelensky: "Dovrà farsi piacere il piano di pace, accetti entro giovedì" | Putin: "Se Ucraina non firma, conquisteremo altro territorio" | Kiev: "Siamo a un bivio"
Trump e Zelensky, altro passetto per la pace | .it.
Trump sente Putin e riceve Zelensky: “Accordo sempre più vicino”. A gennaio nuovo round con gli europei - Trump ottimista con Zelensky al termine del vertice preceduto da una telefonata "molto costruttiva" con Putin. ilsecoloxix.it
Ucraina, dopo incontro Trump-Zelensky accordo di pace “vicino”. Su quali punti c’è intesa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, dopo incontro Trump- tg24.sky.it
Trump-Zelensky, 7 incontri in 11 mesi: dall'«agguato» alla Casa Bianca all'incontro nella reggia di Mar-a-lago - Ad eccezione del primo faccia a faccia di febbraio, i vari meeting si sono conclusi sempre con dichiarazioni ottimistiche di Trump e toni cauti di Zelensky: Putin è sempre riuscito a influenzare i col ... corriere.it
Eppure c’è fiducia. Le reazioni all’incontro tra Trump e Zelensky. Nessun accordo dall’incontro di Mar-a-Lago, ma Washington parla di passi avanti. L’Europa appoggia il tentativo americano e prepara il confronto sulle garanzie di sicurezza x.com
Tg2. . L'incontro tra il presidente degli #StatiUniti #Trump e quello ucraino #Zelensky a #MarALago in #Florida. Il faccia a faccia è stato preceduto da una telefonata a #Putin di #Trump, che l'ha definita costruttiva. Ma i nodi da sciogliere per arrivare a una pace - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.