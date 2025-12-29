Trump ai cronisti | Vi è piaciuto il pranzo? Zelensky dice che qui è meglio della Casa Bianca

Durante un evento negli Stati Uniti, Donald Trump ha chiesto ai cronisti se il pranzo fosse stato di loro gradimento. Volodymyr Zelensky ha commentato che il luogo in cui si trovano è migliore della Casa Bianca, aggiungendo che tornerà in questa sede e non si recherà più alla residenza presidenziale statunitense. La discussione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i protagonisti e sulla percezione dell’evento.

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 "Vi è piaciuto il pranzo? Zelensky dice che qui è meraviglioso, ha detto che tornerà qui e non verrà più alla Casa Bianca. Scherzo, la Casa Bianca è un posto speciale", lo ha detto Trump scherzando con i cronisti a Mar-a-Lago. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

