Trump ai cronisti | Vi è piaciuto il pranzo? Zelensky dice che qui è meglio della Casa Bianca

Durante un evento negli Stati Uniti, Donald Trump ha chiesto ai cronisti se il pranzo fosse stato di loro gradimento. Volodymyr Zelensky ha commentato che il luogo in cui si trovano è migliore della Casa Bianca, aggiungendo che tornerà in questa sede e non si recherà più alla residenza presidenziale statunitense. La discussione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i protagonisti e sulla percezione dell’evento.

Usa-Uk, Starmer da Trump zittisce i cronisti: "Cercate divisioni che non esistono". VIDEO - Durante la sua visita alla Casa Bianca, il premier britannico Keir Starmer ha risposto a una domanda dei cronisti su presunte tensioni riguardanti il Canada. affaritaliani.it

Trump ai cronisti: Vi è piaciuto il pranzo? Zelensky dice che qui è meglio della Casa Bianca

Trump offre pranzo ai cronisti: «Andate fuori a mangiare qualcosa» x.com

Groenlandia, Trump nomina inviato speciale. Danimarca: "Inaccettabile" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.