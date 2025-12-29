Trump ai cronisti | Vi è piaciuto il pranzo? Zelensky dice che qui è meglio della Casa Bianca – Il video

Durante un incontro con i cronisti, Zelensky ha commentato positivamente il pranzo, affermando che questa sede è migliore della Casa Bianca e che tornerà in futuro. Trump ha chiesto ai presenti se il pranzo fosse stato di loro gradimento, suscitando l’attenzione sui commenti del presidente ucraino. L’evento si è svolto negli Stati Uniti, il 28 dicembre 2025.

Usa-Uk, Starmer da Trump zittisce i cronisti: "Cercate divisioni che non esistono". VIDEO - Durante la sua visita alla Casa Bianca, il premier britannico Keir Starmer ha risposto a una domanda dei cronisti su presunte tensioni riguardanti il Canada. affaritaliani.it

Trump ai cronisti: Vi è piaciuto il pranzo? Zelensky dice che qui è meglio della Casa Bianca

Trump offre pranzo ai cronisti: «Andate fuori a mangiare qualcosa» x.com

Groenlandia, Trump nomina inviato speciale. Danimarca: "Inaccettabile" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.