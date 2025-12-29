Trump ai cronisti | Vi è piaciuto il pranzo? Zelensky dice che qui è meglio della Casa Bianca – Il video
Durante un incontro con i cronisti, Zelensky ha commentato positivamente il pranzo, affermando che questa sede è migliore della Casa Bianca e che tornerà in futuro. Trump ha chiesto ai presenti se il pranzo fosse stato di loro gradimento, suscitando l’attenzione sui commenti del presidente ucraino. L’evento si è svolto negli Stati Uniti, il 28 dicembre 2025.
(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 "Vi è piaciuto il pranzo? Zelensky dice che qui è meraviglioso, ha detto che tornerà qui e non verrà più alla Casa Bianca. Scherzo, la Casa Bianca è un posto speciale", lo ha detto Trump scherzando con i cronisti a Mar-a-Lago. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
