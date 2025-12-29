Truffe agli anziani la polizia spiega come prevenirle

La polizia ha organizzato un incontro nel quartiere di San Nullo, presso l’oratorio della Parrocchia San Michele Arcangelo, per sensibilizzare gli anziani sulle truffe più comuni e le strategie di prevenzione. L’obiettivo è fornire informazioni utili e strumenti pratici per riconoscere e evitare situazioni di rischio, contribuendo alla sicurezza e alla tutela delle persone più vulnerabili. Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio impegno di prossimità della comunità.

Nell'ambito delle iniziative di prossimità che vengono attuate tutto l'anno in città e in provincia, la polizia ha incontrato gli anziani del quartiere di San Nullo nei locali dell'oratorio della Parrocchia San Michele Arcangelo. L'incontro, tenuto dai poliziotti del commissariato "Nesima", con.

