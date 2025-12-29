Trovato senza vita sul divano di casa a Milano | prima di morire aveva denunciato la moglie

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano della sua abitazione a Milano. Prima della sua morte, Montalbetti aveva denunciato la moglie. L’indagine mira a chiarire le cause del decesso e a comprendere eventuali responsabilità, nel rispetto delle procedure investigative in corso.

