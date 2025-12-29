Trovato morto sul divano in casa prima di Natale aveva denunciato la moglie per maltrattamenti

Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, è stato trovato senza vita sul divano della sua abitazione a Milano, in via Stefanardo da Vimercate, nel quartiere Gorla. Prima di Natale aveva presentato una denuncia contro la moglie per maltrattamenti. Le circostanze del decesso sono attualmente al vaglio delle autorità.

Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, è stato trovato senza vita sul divano della sua abitazione di via Stefanardo da Vimercate, nel quartiere Gorla a Milano. A scoprire il corpo e a chiamare i soccorsi, poco dopo le 5 del mattino di sabato 27 dicembre, è stata la moglie, una donna polacca di 52 anni. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trovato morto sul divano in casa, prima di Natale aveva denunciato la moglie per maltrattamenti Leggi anche: “Mio marito è morto”: Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano: 4 giorni prima aveva denunciato la moglie per maltrattamenti Leggi anche: Trovato morto in casa, sul divano. A Natale aveva denunciato la moglie, facendo scattare il codice rosso Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La mamma non lo vede arrivare, lo trovano morto in casa. Massimo aveva 55 anni, lascia due figlie; Marito e moglie morti in casa a Uggiate: ipotesi omicidio suicidio, trovato biglietto di scuse; Il killer della Brown University ha ucciso anche lo scienziato nucleare del Mit, poi si è tolto la vita: dalla Green Card vinta con la lotteria alle targhe finte, cosa sappiamo; ’Terry’ se ne va nel sonno, la morte di Enrico lascia una scia di dolore: “Un fulmine a ciel sereno”. Uomo trovato morto in casa a Milano, aveva denunciato la moglie pochi giorni prima: si indaga per omicidio - Il ritrovamento del 72enne risale alla notte tra il 26 e il 27 dicembre: sul corpo segni sospetti, si indaga per omicidio ... affaritaliani.it

Carlo Luigi Montalbetti trovato morto sul divano di casa. La moglie denunciata, le liti violente e i segni sul corpo: cosa sappiamo - Carlo Luigi Montalbetti è stato trovato morto sul divano di casa in via Stefanardo da Vimercate, nel quartiere Gorla di Milano, nella notte tra il ... msn.com

Milano, 62enne trovato morto sul divano: aveva denunciato la moglie - I rapporti tra moglie e marito erano difficili: i vicini li avrebbero sentiti litigare spesso ... ilgiornale.it

La notizia del pensionato 72enne trovato morto a Milano con segni sul collo. Aveva denunciato la moglie per liti violente. Indaga la Squadra Mobile. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.