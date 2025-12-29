Trovato morto in casa sul divano A Natale aveva denunciato la moglie facendo scattare il codice rosso

Il 72enne Carlo Luigi Montalbetti è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Milano, in via Stefanardo da Vimercate, il 27 dicembre. La scoperta è avvenuta nella sua abitazione, dove è stato rinvenuto sul divano. A dicembre aveva denunciato la moglie, portando all’attivazione del codice rosso. Restano da chiarire le cause del decesso e le circostanze della vicenda.

Il 72enne Carlo Luigi Montalbetti è stato trovato morto sul divano di casa, da sua moglie sabato 27 dicembre, nella sua abitazione di via Stefanardo da Vimercate, in zona Gorla, a Milano. La donna ha allertato i servizi d’emergenza alle 5.15 del mattino. Ma restano ancora poco chiari i motivi del decesso del signor Montalbetti. Perché, secondo quanto ricostruito da Repubblica, il medico legale intervenuto nell’appartamento non ha ben chiare le cause. Sul corpo dell’anziano, all’altezza del petto, c’erano dei segni ma non ferite che potessero chiarire il quadro della situazione. Le liti fra i due, la denuncia di lui. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Milano, trovato morto sul divano: aveva denunciato la moglie a Natale Leggi anche: “Mio marito è morto”: Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano: 4 giorni prima aveva denunciato la moglie per maltrattamenti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La mamma non lo vede arrivare, lo trovano morto in casa. Massimo aveva 55 anni, lascia due figlie; ’Terry’ se ne va nel sonno, la morte di Enrico lascia una scia di dolore: “Un fulmine a ciel sereno”. Venite, mio marito è morto: Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano. La telefonata della moglie e i continui litigi - La telefonata ha fatto accorrere nell’appartamento in via Da Vimercate le Volanti della polizia. msn.com

Carlo Luigi Montalbetti trovato morto in casa a Milano, aveva denunciato la moglie e attivato il codice rosso - Carlo Luigi Montalbetti è stato trovato senza vita disteso sul divano in casa in un comune vicino a Milano, ancora oscure le cause della morte ... virgilio.it

Trovato senza vita sul divano di casa a Milano: prima di morire aveva denunciato la moglie - È stata disposta l'autopsia sul corpo di Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano di casa a Milano ... fanpage.it

