Trovato con 180 kg di fuochi pirotecnici e 84 ordigni artigianali | finisce ai domiciliari

A pochi giorni dal Capodanno, a Brindisi, sono stati sequestrati 180 kg di fuochi pirotecnici e 84 ordigni artigianali. Un uomo è stato arrestato e un altro denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente, che avrebbe potuto rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica. L'intervento ha consentito di prevenire potenziali incidenti durante le festività.

BRINDISI - Detenzione illegale di fuochi pirotecnici: un arresto e una denuncia in prossimità del Capodanno. Nello specifico, un 42enne è finito ai domiciliari per detenzione illegale di esplosivi. L'arresto è avvenuto il 27 dicembre scorso ad opera dei carabinieri del Nucleo operativo e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Trovato con 180 kg di fuochi pirotecnici e 84 ordigni artigianali: finisce ai domiciliari Leggi anche: Trovato a spacciare nel 2011, dopo 14 anni finisce ai domiciliari Leggi anche: Nell'auto e in casa 97 petardi e 8 ordigni pirotecnici, denunciato un ragazzo di Montesilvano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. In casa con oltre 180 kg di esplosivo: scoperto laboratorio clandestino a Messina. In casa con oltre 180 kg di esplosivo: scoperto laboratorio clandestino a Messina - Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, la Polizia di Stato intensifica i controlli contro la detenzione e il commercio illegale di ... newsicilia.it Padova: sequestrati 1.300 kg di fuochi d’artificio custoditi in modo pericoloso - L'attività fa parte dei controlli intensificati in vista del Capodanno ... rainews.it

MILANO - Da Il Giorno -Lanciarazzi artigianale e botti pericolosi: la Finanza sequestra una tonnellata di fuochi d’artificio prima di Capodanno. Controlli a tappeto delle Fiamme gialle in tutta la provincia: in diversi negozi i finanzieri hanno trovato articoli pirotecn - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.