Una giovane donna di 26 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Siena. La madre, preoccupata per il suo stato, ha chiamato i soccorsi, che hanno accertato il decesso. La vicenda è attualmente oggetto di indagine per chiarire le cause di quanto accaduto.

Siena, 29 dicembre 2025 – Tragedia a Siena. Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta in casa. E’ stata la madre a dare l’allarme al 118 dopo aver fatto la tragica scoperta. Ogni tentativo di rianimazione però è stato vano, la giovane era già morta. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti delle volanti della Polizia di Stato, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi all'interno dell'appartamento. Che si trova nella zona di Acquacalda Petriccio. Sembra che la giovane fosse irrintracciabile e che per questo la famiglia si è allarmata, andando al suo domicilio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovata morta in casa a 26 anni: la madre fa la tragica scoperta

Leggi anche: Tragica scoperta, la 76enne Giovanna Piras trovata morta in casa: le indagini

Leggi anche: Tragica scoperta di sanitari e vigili del fuoco, 62enne trovata morta in casa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Novara, trovato morto in un canale il 16enne scomparso venerdì notte; Ricoverata da poche ore per allucinazioni, 41enne muore in psichiatria a Livorno: aperta inchiesta; Tragedia di Natale: giovane donna trovata morta in un lago a Champoluc; Neonati morti nel Lodigiano, “cause naturali”. I primi esiti delle autopsie: nessuna responsabilità di terzi.

Trovata morta in casa a 26 anni: la madre fa la tragica scoperta - Rilievi della Polizia Scientifica, si cerca di ricostruire cos’è accaduto, potrebbe trattarsi di un decesso naturale ... lanazione.it