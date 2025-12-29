Trovata morta in casa a 26 anni | la madre fa la tragica scoperta
Una giovane donna di 26 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Siena. La madre, preoccupata per il suo stato, ha chiamato i soccorsi, che hanno accertato il decesso. La vicenda è attualmente oggetto di indagine per chiarire le cause di quanto accaduto.
Siena, 29 dicembre 2025 – Tragedia a Siena. Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta in casa. E’ stata la madre a dare l’allarme al 118 dopo aver fatto la tragica scoperta. Ogni tentativo di rianimazione però è stato vano, la giovane era già morta. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti delle volanti della Polizia di Stato, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi all'interno dell'appartamento. Che si trova nella zona di Acquacalda Petriccio. Sembra che la giovane fosse irrintracciabile e che per questo la famiglia si è allarmata, andando al suo domicilio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
