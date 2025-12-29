Trovata morta in casa a 26 anni dalla madre | Siena sotto choc per la scomparsa di Luna Falchi

A Siena, una giovane donna di 26 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione, provocando grande dolore e incredulità nella comunità. La scoperta, fatta dalla madre, ha suscitato sconcerto tra i residenti. Le autorità stanno indagando sulle cause della morte, mentre amici e familiari si stringono intorno a chi conosceva Luna Falchi. La città si prepara a confrontarsi con questa perdita improvvisa e dolorosa.

La scoperta choc: trovata senza vita nella sua abitazione. Una tragedia improvvisa ha scosso Siena nelle ultime ore. Una giovane donna di 26 anni, Luna Falchi, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione in zona Acquacalda–Petriccio. A fare la drammatica scoperta è stata la madre, che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la giovane non c’era ormai più nulla da fare. La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenta un’intera comunità. L’intervento della polizia e i primi accertamenti. Dopo la segnalazione, nell’abitazione sono arrivati gli agenti delle Volanti della polizia di Stato, seguiti dagli uomini della Squadra Mobile e dalla Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi all’interno dell’appartamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

