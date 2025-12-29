triste solitario y fico nella prima seduta del nuovo consiglio campano il governatore siede da solo

Nella prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Campania, il presidente Roberto Fico si presenta in aula da solo, riflettendo un momento di transizione. La riunione ha segnato l’avvio di un nuovo mandato, con le istituzioni che si preparano a lavorare insieme per il territorio. Un’immagine sobria e rappresentativa della fase iniziale di un percorso amministrativo, senza enfasi o sensazionalismi.

Triste, solitario y Fico. Nella prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Campania, il presidente eletto Roberto Fico siede da solo, mentre intorno a lui il Parlamentino prendeva forma. L’immagine è plastica e un po’ crudele: votazioni, sospensioni e qualche mugugno di rito. La maggioranza si conta e si scompone, l’opposizione commenta mentre il presidente resta solo, a compulsare il telefono, in attesa dell'unica cosa che conta davvero e che ancora non c’è: la Giunta. La giornata, a dire il vero, non era iniziata male. Massimiliano Manfredi, Pd, è stato eletto presidente del Consiglio regionale con 41 voti, pescando consensi ben oltre la maggioranza e incassando soltanto l’astensione dei deluchiani, ormai categoria politica a sé. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

