Trevisani e il consiglio a Frattesi che riguarda la Juventus | ecco cosa ha detto il giornalista sul nerazzurro

Il giornalista Trevisani ha commentato le possibilità di Davide Frattesi di trasferirsi alla Juventus, analizzando le prospettive future del centrocampista dell’Inter. Nel suo intervento, ha offerto anche un consiglio rivolto al giocatore, evidenziando le opportunità e le sfide legate a un eventuale cambio di club a gennaio. Ecco cosa ha detto Trevisani sul percorso di Frattesi e sulle sue potenziali decisioni.

che può lasciare Milano a gennaio. Il futuro di Davide Frattesi è al centro del dibattito mediatico, specialmente dopo le voci che lo accostano con insistenza alla Juventus per la sessione di mercato invernale. Negli studi di Mediaset, il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato con estrema schiettezza la situazione del centrocampista azzurro all'Inter, suggerendo una separazione immediata dai nerazzurri per salvaguardare la sua carriera. Secondo Trevisani, l'esplosione di Piotr Zielinski ha ulteriormente ridotto le possibilità di impiego per il classe 1999: « Frattesi deve andare a giocare da un'altra parte, con Zielinski in queste condizioni, non vedrà mai mai mai mai il campo.

