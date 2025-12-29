Treno interoceanico deraglia in Messico | almeno 13 morti e 98 feriti Nel video i vagoni in una scarpata

Un incidente ferroviario si è verificato in Messico, provocando almeno 13 vittime e 98 feriti. Il deragliamento di un treno interoceanico nel comune di Asunción Ixtaltepec, nello Stato di Oaxaca, ha coinvolto circa 250 passeggeri. Le immagini mostrano i vagoni in una scarpata, mentre le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e prestare assistenza ai feriti.

Almeno tredici persone hanno perso la vita in un incidente ferroviario in Messico. Un treno interoceanico con a bordo 250 persone è deragliato nel comune di Asunción Ixtaltepec, nei pressi della città di Nizanda, nello Stato meridionale di Oaxaca. Secondo gli ultimi aggiornamenti, 139 persone sono fuori pericolo e 98 sono rimaste ferite, di cui 36 in attesa di assistenza medica. Il fatto è avvenuto su una linea ferroviaria che è strategica per le infrastrutture del Paese: il corridoio interoceanico dell’istmo di Tehuantepec, infatti, collega il Golfo del Messico all’Oceano Pacifico. Su X, il governatore dell’Oaxaca, Salomon Jara Cruz, ha pubblicato un messaggio per esprimere solidarietà alle vittime: “Siamo profondamente addolorati per l’incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Nizanda . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Treno interoceanico deraglia in Messico: almeno 13 morti e 98 feriti. Nel video i vagoni in una scarpata Leggi anche: Messico, treno deraglia e finisce in una scarpata: "Almeno 13 morti, un centinaio i feriti, alcuni gravissimi" Leggi anche: Tragedia ferroviaria nel sud del Messico: deraglia il Treno interoceanico, almeno 13 vittime Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Messico, deraglia il Treno Interoceanico: almeno 15 feriti nello Stato di Oaxaca; Treno interoceanico deraglia in Messico: almeno 13 morti e 98 feriti vicino a Nizanda; Deraglia il treno interoceanico in Messico, 13 morti e quasi 100 feriti: è il secondo incidente in pochi giorni; Tragedia ferroviaria in Messico, deraglia il Treno Interoceanico: 19 morti. Deraglia il treno interoceanico in Messico, 13 morti e quasi 100 feriti: è il secondo incidente in pochi giorni - Un treno interoceanico è deragliato causando la morte di 13 persone e quasi 100 feriti: la tragedia tra il Golfo del Messico e l'Oceano Pacifico ... fanpage.it

Treno deraglia e finisce in una scarpata: "Ci sono almeno 13 morti, un centinaio i feriti, alcuni gravissimi" - A bordo del convoglio del "treno interoceanico" viaggiavano 250 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. today.it

Messico, treno deragliato nello Stato di Oaxaca: 13 morti e 98 feriti - L'incidente ferroviario è avvenuto nei pressi di Nizanda, nel comune di Asunción Ixtaltepec, nella regione dell'Istmo di Tehuantepec. tg24.sky.it

Treno interoceanico deraglia in Messico: almeno 13 morti e 98 feriti vicino a Nizanda x.com

Treno deraglia e finisce in una scarpata: "Ci sono almeno 13 morti, un centinaio i feriti, alcuni gravissimi" - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.