Trema il Perù terremoto 6.0 nella regione di Ancash | almeno 25 feriti

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito la regione di Ancash, nel Perù settentrionale, causando almeno 25 feriti. L’evento si è verificato sabato sera, mettendo in allerta le autorità locali e i residenti della zona. Le squadre di soccorso sono intervenute per assistere le persone colpite e valutare i danni strutturali. La situazione resta sotto monitoraggio mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.0 ha causato almeno 25 feriti sabato sera in Perù, nella regione di Ancash a nord di Lima. Lo hanno riferito ieri le autorità il ministero della Salute del Paese. Il terremoto si è verificato sabato alle 21,51 al largo della città portuale di Chimbote, hanno precisato le autorità.

