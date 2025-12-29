Trekking del Broccoletto di Custoza

Il Trekking del Broccoletto di Custoza offre un percorso tra le colline coltivate a vigneti e orti, dove si può scoprire la tradizione agricola locale. Attraverso sentieri tranquilli, si ha l’opportunità di conoscere un prodotto tipico, il broccoletto, simbolo di questa terra ricca di storia e di cultura. Un’esperienza autentica per chi desidera immergersi nella natura e nelle tradizioni di Custoza.

C'è una terra dove la storia si è fatta tra le vigne e dove oggi, tra le vigne, cresce un saporito broccoletto. Una piccola produzione, ma di alta qualità, diventata Presidio Slow Food. Siamo nel pieno dell'inverno ed è proprio questo il momento in cui matura a Custoza l'ortaggio che, con il vino.

