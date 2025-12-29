Tredicesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

La tredicesima giornata della Serie A di basket 2025/2026 si conclude con la vittoria di Brescia su Venezia (104-93), che la porta in testa alla classifica. In attesa del posticipo tra Trieste e Bologna, la stagione prosegue con i risultati aggiornati e la posizione delle squadre. Un momento importante per il campionato, che continua a offrire partite caratterizzate da equilibrio e competitività.

Nella tredicesima giornata basket Serie A 20252026 Brescia piega Venezia(104-93), e ritrova la vetta della classifica solitaria in attesa della risposta di Bologna, impegnata nel posticipo a Trieste. Treviso va ko in casa contro Sassari(92-89), mentre Reggio Emilia deve arrendersi 81-67 sul parquet di Tortona. Continua il momento negativo di Trapani, sconfitta in casa da Varese(95-88). Napoli, invece, supera Cantù(98-86). Nell'anticipo, Udine passa a Trento(75-82). TREDICESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI TRENTO-UDINE 75-82 BRESCIA-VENEZIA 104-92 TREVISO-SASSARI 89-92 DERTHONA-REGGIANA 81-67 NAPOLI-CANTU' 98-86 TRAPANI-VARESE 88-95 LA CLASSIFICA BRESCIA PT.

