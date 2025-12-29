Treccani | Leone XIV è Personaggio dell’anno 2025
Papa Leone XIV è stato riconosciuto come “Personaggio dell’anno 2025” dall’Istituto Treccani per aver orientato il suo pontificato verso valori quali sobrietà, ascolto e umiltà, riflettendo l’impegno di una Chiesa vicina ai bisogni dei più poveri. Questa scelta sottolinea l’importanza di un esempio di leadership ispirata ai principi fondamentali della tradizione cristiana.
Papa Leone XIV è stato scelto come "Personaggio dell'anno 2025" dall'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell'esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di "una Chiesa povera per i poveri". "Parsimonioso di presenza e di parole", come ricorda il Libro dell'anno Treccani 2025, Leone XIV ha.
