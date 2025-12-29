Tre rapine a mano armata in trenta minuti con l' auto del padre
In soli trenta minuti, tre rapine a mano armata sono state commesse da un gruppo di tre persone, tra cui una donna, nella periferia di Roma. Utilizzando l'auto del padre, i malviventi hanno preso di mira due farmacie e un supermercato, mettendo a segno i loro colpi in un breve intervallo di tempo. L'episodio evidenzia la rapidità e la semplicità con cui possono verificarsi atti criminosi in zona urbana.
Mezz'ora criminale. Trenta minuti per mettere a segno tre rapine. Nel mirino di tre malviventi - due uomini e una donna - due farmacie e un supermercato nella periferia est della Capitale. Era l'inizio del 2024. Ad arrestare la banda a distanza di due anni i carabinieri, che hanno accertato le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
