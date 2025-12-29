Tre rapine a mano armata in trenta minuti con l' auto del padre

In soli trenta minuti, tre rapine a mano armata sono state commesse da un gruppo di tre persone, tra cui una donna, nella periferia di Roma. Utilizzando l'auto del padre, i malviventi hanno preso di mira due farmacie e un supermercato, mettendo a segno i loro colpi in un breve intervallo di tempo. L'episodio evidenzia la rapidità e la semplicità con cui possono verificarsi atti criminosi in zona urbana.

