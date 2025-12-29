Trasporto pubblico traghetto di Marina gratuito per Capodanno ed Epifania

Dal 1° gennaio al 6 gennaio, il traghetto di Marina di Ravenna verso Porto Corsini sarà gratuito nelle giornate di Capodanno ed Epifania. Il servizio sarà disponibile dalle 7:00 alle 21:00, offrendo un'opportunità gratuita per chi utilizza il trasporto pubblico tra queste località durante le festività. Questa iniziativa mira a facilitare gli spostamenti dei residenti e dei visitatori in un periodo di particolare afflusso.

Un'iniziativa per chi si serve del traghetto per i propri spostamenti. Giovedì 1 gennaio e martedì 6 gennaio il traghetto che collega Marina di Ravenna a Porto Corsini sarà attivo dalle 7 del mattino alle 21 di sera.In entrambe le giornate, su iniziativa del Comune di Ravenna e di Start Romagna.

