Trasporto pubblico Avellino-Salerno Il Codacons diffida bus Italia e sita sud

Il Codacons Campania ha diffidato Busitalia e Sita Sud riguardo ai servizi di trasporto pubblico tra Avellino e Salerno, a causa di disagi e problemi nella garanzia delle corse. La vicenda interessa centinaia di lavoratori e solleva questioni sulla qualità e affidabilità del servizio. Si attende ora una risposta da parte delle aziende coinvolte per trovare soluzioni adeguate.

Disagi per centinaia di lavoratori: il CODACONS Campania annuncia diffida a Busitalia e Sita Sud per la mancata garanzia del servizio. Il CODACONS Campania segnala la soppressione di tutte le corse che collegano Avellino a Salerno nei giorni lavorativi del 29 e 30 dicembre 2025, operate da Busitalia e Sita Sud. La situazione appare particolarmente lampante in questi giorni, poiché, a fronte della chiusura delle scuole e dell'Università, si è evidentemente ritenuto di non dover garantire il servizio, nonostante la presenza di numerosi lavoratori che quotidianamente utilizzano tali collegamenti per raggiungere Salerno per motivi professionali.

Busitalia: Salerno un QR code per gli orari programmati del trasporto pubblico, ecco come funziona - Le locandine saranno esposte progressivamente presso circa 90 fermate con una distribuzione strategica lungo l’anello principale della città ... msn.com

Salerno, arrivano 26 nuovi autobus: «Video per la sicurezza di conducenti e utenti» - Saranno prevalentemente utilizzati per le tratte extraurbane ma la svolta green della Regione Campania parte proprio dal trasporto pubblico locale. ilmattino.it

Ecco le nuove #fermate del Trasporto Pubblico Locale in vigore da domani, lunedì 29 dicembre - facebook.com facebook

