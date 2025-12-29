Trasporti nuove soppressioni per Avellino | diffida Codacons

Il CODACONS Campania ha annunciato la soppressione delle corse che collegano Avellino a Salerno nei giorni 29 e 30 dicembre 2025, operative di Busitalia e Sita Sud. Si tratta di un cambiamento che interessa i trasporti su questa tratta durante i giorni feriali, con possibili ripercussioni sui pendolari e le attività locali. La diffida mira a sottolineare l’importanza di garantire un servizio regolare e affidabile.

Tempo di lettura: 2 minuti Il CODACONS Campania segnala la soppressione di tutte le corse che collegano Avellino a Salerno nei giorni lavorativi del 29 e 30 dicembre 2025, operate da Busitalia e Sita Sud. La situazione appare particolarmente lampante in questi giorni, poiché, a fronte della chiusura delle scuole e dell’Università, si è evidentemente ritenuto di non dover garantire il servizio, nonostante la presenza di numerosi lavoratori che quotidianamente utilizzano tali collegamenti per raggiungere Salerno per motivi professionali. I collegamenti risultano insufficienti e limitati a fasce orarie ristrette, con un disagio assolutamente evidente per lavoratori, lavoratrici e famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

