Trasformare un Piccolo Bagno in un Gioiello di Design | Il Progetto di Pat Gabò Interiors a Milano

Pat Gabò Interiors ha rinnovato un piccolo bagno degli anni '60 a Milano, valorizzandone lo spazio con un design moderno ed essenziale. Attraverso un’attenta selezione di materiali e soluzioni funzionali, il progetto mira a ottimizzare ogni dettaglio, offrendo un ambiente elegante e pratico. Un esempio di come anche gli spazi più ridotti possano essere trasformati in ambienti raffinati e funzionali, senza rinunciare alla sobrietà.

Pat Gabò Interiors trasforma un piccolo bagno milanese degli anni '60 in un gioiello en suite, dimostrando come l'ottimizzazione degli spazi e l'attenzione ai dettagli possano creare lusso ed eleganza. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

