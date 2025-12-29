Tragico schianto lungo la Statale Falconara piange la scomparsa di Daniele Gianfelici

A Falconara Marittima, si è verificato un grave incidente lungo la Statale che ha causato la morte di Daniele Gianfelici. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. La comunità piange la perdita di una persona che, in pochi attimi, ha visto spegnersi la propria vita, lasciando un vuoto nel paese.

FALCONARA MARITTIMA – Il suo cuore ha cessato di battere a metà pomeriggio, inutili i soccorsi prestati tempestivamente dopo l'allarme dato da alcuni automobilisti di passaggio. Falconara piange la scomparsa di Daniele Gianfelici, 56enne dentista conosciuto e apprezzato, morto dopo il terribile.

