Tragedia ferroviaria nel sud del Messico | deraglia il Treno interoceanico almeno 13 vittime

Un incidente ferroviario si è verificato nel sud del Messico, nei pressi di Nizanda, coinvolgendo il Treno interoceanico. Il deragliamento ha causato almeno 13 vittime, rendendo questa tragedia una delle più gravi degli ultimi tempi nella regione. Restate aggiornati con DayItalianews per ulteriori sviluppi sulla vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il bilancio dell’incidente. È drammatico il bilancio del deragliamento del Treno interoceanico, avvenuto nei pressi di Nizanda, nel sud del Messico. L’incidente ha causato almeno 13 vittime e 98 feriti, cinque dei quali si trovano in condizioni critiche. A bordo del convoglio viaggiavano 250 persone, tra 241 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. L’intervento delle autorità. La presidente Claudia Sheinbaum ha confermato la gravità della situazione, annunciando l’invio sul luogo del disastro di alti funzionari del governo federale per fornire assistenza alle famiglie delle vittime e coordinare le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia ferroviaria nel sud del Messico: deraglia il Treno interoceanico, almeno 13 vittime Leggi anche: Deraglia il treno interoceanico in Messico, 13 morti e quasi 100 feriti: è il secondo incidente in pochi giorni Leggi anche: Messico,deraglia treno:almeno 13 morti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Messico: deragliato un treno interoceanico, almeno 13 vittime; Deraglia il treno interoceanico in Messico, 13 morti e quasi 100 feriti: è il secondo incidente in pochi giorni; Strage ferroviaria in Messico: deraglia il treno interoceanico; Messico, deraglia un treno: è una strage. Almeno 13 morti e quasi cento feriti. Messico: deragliato un treno interoceanico, almeno 13 vittime - Si aggrava il bilancio del grave incidente ferroviario avvenuto nel sud del Messico, dove il deragliamento del Treno Interoceanico ha provocato numerose vittime e decine di feriti ... interris.it

Deraglia il treno interoceanico in Messico, 13 morti e quasi 100 feriti: è il secondo incidente in pochi giorni - Un treno interoceanico è deragliato causando la morte di 13 persone e quasi 100 feriti: la tragedia tra il Golfo del Messico e l'Oceano Pacifico ... fanpage.it

Messico, deraglia un treno: è una strage. Almeno 13 morti e quasi cento feriti - In Messico almeno 13 persone sono morte e quasi un centinaio sono rimaste ferite domenica dopo che un treno è parzialmente deragliato nello Stato meridionale di Oaxaca. affaritaliani.it

Tragedia ferroviaria in Italia, corpo sui binari: circolazione sospesa - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.