Tragedia asilo Bibbiena | la Procura di Arezzo manda i Ris per nuovi accertamenti Attualmente indagate 5 persone per omicidio colposo

La Procura di Arezzo ha disposto l'intervento dei Ris presso l'asilo di Soci, nel contesto delle indagini sulla morte del bambino Leo. Attualmente sono iscritte nel registro degli indagati cinque persone per omicidio colposo. Il sopralluogo si concentra sull'area verde e sull'albero coinvolto nell'incidente, al fine di chiarire le cause e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La Procura di Arezzo ha disposto un sopralluogo dei Ris all'asilo di Soci per chiarire la dinamica della morte del piccolo Leo, focalizzandosi sull'area verde e sull'albero dove è avvenuto l'incidente. Nel frattempo si attendono i risultati dell'autopsia, mentre cinque operatrici scolastiche restano indagate per omicidio colposo.

