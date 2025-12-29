Tragedia all' asilo di Soci | arrivano i Ris di Roma

I Ris di Roma sono stati inviati a Soci per approfondire le circostanze della tragedia avvenuta il 12 novembre presso l’asilo nido di Bibbiena, in cui ha perso la vita il piccolo Leo, di due anni. L’intervento mira a chiarire i fatti e a contribuire alle indagini in corso, al fine di fare luce su una vicenda che ha profondamente colpito la comunità locale.

